Il Curriculum Vitae di Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna

Al suo curriculum dovrà aggiungere Presidente della Regione Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Nuorese, classe 1969.

Da settembre 2022 da oggi è membro della Camera dei Deputati, all'interno della X commissione permanente, attività produttive e della Commissione bicamerale sull'insularità.

Da febbraio 2021 ad ottobre 2022 è stata Vice Ministro al Ministero dello Sviluppo Economico.

Da Vice Ministro al MISE si è occupata principalmente di ambiti quali innovazione, imprenditoria femminile, aree di crisi complessa, crisi aziendali, amministrazioni straordinarie, misure per le aree colpite dal terremoto, competitività dei territori e formazione e sviluppo di impresa per i giovani.

Ha lavorato con il Ministero del Lavoro alle norme anti delocalizzazione per evitare le chiusure di attività produttive senza un percorso ordinato e un piano sociale condiviso. Queste norme hanno impedito li ripetersi di casi come GKN.

Con la delega allo sviluppo delle Smart Cities ha assicurato la pubblicazione del primo bando di sperimentazione per le città che stanno implementando li 5G.

Ha lavorato in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali alla creazione di un fondo per la ristorazione di eccellenza di 76 Milioni.

Ha lavorato in collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili per la creazione di sete hub territoriali per lo sviluppo di politiche giovanili e l'avviamento all'impresa, il primo dei quali è stato realizzato in Sardegna, a Nuoro.

Ha lavorato all'impianto normativo che ha consento la creazione dell'agenzia per il Porto Canale di Cagliari, che ha consentito la salvaguardia di 200 Lavoratori.

Da settembre 2019 a febbraio 2021 è stata Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico nel Governo Conte Due.

Da Sottosegretario al MiSE, si è occupata principalmente di ambiti quali energia, innovazione, crisi aziendali, sostenibilità, attuazione e semplificazione per le PMI. E di finanza etica e di imprese sociali. Ha portato avanti programmi internazionali, come lo sviluppo dele Smart Cities.

Ha ideato il fondo Salvaguardia dedicato alle aziende in crisi con una dotazione di 250 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni dal 2022 al 2035. Il Fondo acquisisce partecipazioni di minoranza, nel capitale di rischio di imprese ni difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l'occupazione e finanzia programmi di ristrutturazione anche attraverso il trasferimento di impresa. Sono state completate 9 operazioni ni aziende come Corneliani, Slim Fusina, Sicamb, Canepa, TME-Jabil, Walcor, Terme di Chianciano salvaguardando circa 2000 posti di lavoro.

Ha lavorato al Piano Nazionale Energia e Clima e ha gestito i tavoli sul Phase Out dell'Italia dal carbone. Ha lavorato ala norma che ha consentito li DPCM Sardegna per l'arrivo del gas regolato in Sardegna.

Ha rappresentato l'Italia al G20 straordinario sull'Energia e negoziato la posizione italiana con al presidenza Saudita. Ha rappresentato li governo egli interessi dele aziende Italiane all'Eastmed Gas Forum al Cairo, all'incontro ministeriale per il Southern Gas Corridor a Baku e all'incontro ministeriale dell'IEA a Parigi.

Alessandra Todde è stata li CEO di Olidata fino ad aprile 2019

Quotata ala Borsa di Milano dal 19, la nuova missione di Olidata è quella di diventare il primo veicolo europeo quotato interamente dedicato all'Asset Class Internet of Things, con un piano industriale volto a consolidare li Settore IoT su scala Europea.

Dal 2015 Alessandra Todde è stata Partner in Kaufmann & Partners, investment e advisory firm con sede a Madrid. In maniera selettiva K&P supporta con funding e mentorship, start-ups altamente innovative in ambito Fin-Tech Intelligenza Artificiale, Blockchain ed Economia Circolare.

In Kaufmann &Partners, Alessandra è stata responsabile del finanziamento e dell'advisory per il programma dedicato alle start-up innovative e ha diretto la Research Unit.

Fondatrice e CEO di Energeya, acquisita da FIS Global (precedentemente Sungard) nel 2015, Alessandra ha ricoperto il ruolo di Vice President Energy e Corporate Intelligence Markets EMEA in Expert System, Sr Advisor Energy Markets ni FIS Global, Sales Director South & Eastern Europe ni Sungard e Managing Director Sud Europa ni Nexant (precedentemente Excelergy).

A dicembre 2018 Alessandra è stata nominata tra le 50 Inspiring Fifty Italiane, riconoscimento alle donne italiane considerate più influenti nel mondo della tecnologia.

A dicembre 2014 è stata premiata dalla delegazione sarda di AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda) come Imprenditrice dell'anno.

Alessandra ha conseguito la laurea in Scienze dell'Informazione e la laurea in Informatica all'Università di Pisa ottenendo il titolo di Ingegnere nel 2005.

Lingue parlate: Inglese, Spagnolo, Francese, Sardo