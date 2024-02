Paolo Truzzu: “La responsabilità della sconfitta è solo mia”

La partita di Truzzu è stata persa a Cagliari, proprio nella sua città: "Non sono riuscito a far capire sacrificio dei cantieri"

Di: Redazione Sardegna Live

"Ho mandato un messaggio a Giorgia Meloni. Ma la lettura del voto è semplice: non sono state elezioni influenzate da fattori nazionali e il dato che lo prova è il risultato di Cagliari che, più che votare Todde, ha votato contro di me. Sarebbe bastato avere tre-quattro punti in più per vincere l'intera gara".

Così il candidato del centrodestra sconfitto alle regionali, Paolo Truzzu. "Per questo dico che la responsabilità è mia. Ci sono diverse Sardegna. Abbiamo avuto un grande risultato fuori dai centri urbani. Le cause del voto di Cagliari? Ci sono tanti fattori: voto disgiunto, cantieri".

Il giorno dopo la sconfitta Truzzu non vuole parlare di ricorso: “Adesso non è tempo di parlare di riconteggio dei voti. Quello lo dovrà fare il tribunale. Una volta che vedremo il verbale faremo delle valutazioni. Certo, con uno scarto così ridotto, si può anche pensare di fare ricorso, so che solo a Cagliari ci sono state mille schede nulle, ma ora non è all'ordine del giorno".

In conferenza stampa, Truzzu ha anche detto di aver chiamato Alessandra Todde “e le ho fatto i complimenti. Le ho detto che ci rivedremo in Consiglio regionale. Abbiamo perso davvero per uno 'sputo', circa duemila voti su 750mila sardi che sono andati a votare. La responsabilità della sconfitta è solo mia".

"Il mio addio da sindaco? - ha detto - aspettiamo la proclamazione ufficiale. Come già detto, andrò in Consiglio regionale. Il sentimento è quello di chi non è riuscito a fare comprendere che il sacrificio dei cantieri si stava facendo per il bene di Cagliari- sapevo che c'era malcontento, ma non in queste proporzioni. Ero stato rassicurato anche dai candidati che tastavano il polso alla città. Se parliamo dei cantieri penso che quello che si sta facendo ora nelle strade di Cagliari si capirà solo più avanti: sarà un vantaggio per la città dei prossimi anni".