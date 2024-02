Regionali. Associazione Libertade: “Solidarietà a Salvatore Sechi”

Sette i nomi ritenuti "impresentabili" dalla Commissione parlamentare Antimafia. “Nuovo grave attacco repressivo contro l'indipendentismo sardo”

Di: Redazione Sardegna Live

L’Associazione Libertade interviene in merito a quanto segnalato dalla Commissione parlamentare Antimafia, secondo la quale sono sette i candidati "impresentabili” al consiglio regionale della Sardegna.

Ecco i 7 i nomi ritenuti "impresentabili" dalla Commissione parlamentare Antimafia.

Tra i nomi, Salvatore Sechi (Liberu), a processo per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.  “Denunciamo un nuovo grave attacco repressivo contro l'indipendentismo sardo. Non si tratta di un nuovo procedimento giudiziario, dopo tutti i buchi nell' acqua che le procure hanno collezionato negli scorsi anni”, afferma l’Associazione Libertade.

“Si tratta di un processo molto "vecchio" – si legge in un’apposita nota stampa - e di cui abbiamo parlato tante volte, ma che viene utilizzato di nuovo per colpire la militanza politica indipendentista, proprio durante la campagna elettorale per le elezioni regionali. Oggi durante la seduta della Commissione Parlamentare Antimafia la presidente Colosimo ha definito "impresentabile" Salvatore Sechi, militante e candidato di Liberu, perché fu arrestato l'11 luglio del 2006 durante la famigerata operazione Arcadia”.

“L'accusa di terrorismo e di appartenere all'OIR e all'NPC fu costruita esclusivamente con intercettazioni tagliate su misura e gli arrestati passarono quasi un anno in carcere, attuando anche uno sciopero della fame contro la deportazione di Bobore nel carcere di Parma. Insieme ad altri 17 compagni e compagne, dopo 22 anni dai fatti contestati, si trova ancora imputato con l'accusa di associazione eversiva e il processo si preannuncia lungo, nonostante si tratti ancora del primo grado”, afferma l’Associazione Libertade.

“Una storia di vergognosa repressione e di mala giustizia sulla pelle di un patriota, che oggi si vede messo all'indice come "impresentabile" mentre è candidato al parlamento dei sardi. Il suo nome è stato associato incredibilmente a quello di politici accusati di corruzione, concussione e spaccio di droga. Bobore, però – conclude l’Associazione Libertade - a differenza loro può andare fiero di essere stato bersagliato dalla repressione italiana e di essere ancora qui a portare avanti la lotta per l'indipendenza della Sardegna. Esprimiamo ancora una volta la nostra solidarietà a Bobore e a tutti i compagni e le compagne che si trovano sotto processo”.