Regionali: venerdì si decide il futuro del Psd'Az

Il presidente sardista Antonio Moro, ha convocato per venerdì il consiglio nazionale che deciderà sulle regionali

Di: Redazione Sardegna Live

Resta poco tempo al Partito Sardo d'Azione per decidere se restare con il centrodestra regionale che non vuole riconfermare il presidente uscente della Regione e segretario del partito Christian Solinas, per candidare il sindaco di Cagliari ed esponente di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu, in vista del voto del 25 febbraio.

Il presidente sardista e assessore regionale uscente dei Traporti, Antonio Moro, ha convocato per venerdì alle 16 , all'hotel Rodia di Oristano, il consiglio nazionale che dovrà prendere la decisione definitiva sulla partecipazione alla competizione elettorale. Neppure la direzione nazionale, tenuta aperta in seduta permanente, è riuscita a trovare la quadra.

Mentre la Lega, storicamente alleata del Psd'Az in Sardegna, avvicinarsi a Truzzu, i sardisti e lo stesso Solinas sono tuttora a un bivio : fare un passo indietro e sostenere la candidatura di Truzzu o affrontare uno strappo per correre da soli. Sembra remota, invece, l'ipotesi di un sostegno a Renato Soru. I tempi sono stretti: domenica 21 e lunedì 22 dovranno essere presentate le liste assieme alla dichiarazione di collegamento con il candidato presidente. Per quella data quindi i giochi devono essere fatti.