Regionali '24: corsa in solitaria per Alessandra Zedda

Il quinto nome, fuori dalla lotta e dai rimbalzi nazionali dei partiti al governo, è quello di Alessandra Zedda

Di: Redazione Sardegna Live

Manca ancora tempo per la scadenza delle procedure ufficiali per le candidature, al momento sono cinque i candidati ufficiali o ufficiosi nella corsa alle Regionali in Sardegna e sono per il campo largo di centrosinistra Alessandra Todde e Renato Soru, per il centrodestra Paolo Truzzu, che si sente il candidato, e Christian Solinas.

Il quinto nome, fuori dalla lotta e dai rimbalzi nazionali dei partiti al governo, è quello di Alessandra Zedda che, a dispetto di voci che la vedrebbero smarcarsi dalla corsa, magari con mire sul Comune di Cagliari, prosegue dritta per la sua strada. " Sto lavorando, ho appuntamento dal notaio per il deposito del simbolo che presenterò ", annuncia la consigliera regionale di Fi. Poi verrà la lista, che si chiamerà Anima di Sardegna e raccoglierà " esponenti della società civile, sono in tanti che stanno aspettando di potersi candidare insieme a me ", spiega l'ex vice presidente della Giunta Solinas uscita dall'esecutivo un anno fa in polemica per l'immobilismo che lo caratterizzava.

" A oggi nel centrodestra non c'è una posizione definita, la situazione non è chiara ed è bene che il tavolo nazionale proceda con le indicazioni ", spiega Zedda, ma precisa che a prescindere e proprio per questo " noi andiamo avanti nel nostro percorso ". Nel simbolo oltre il logo con una Sardegna stilizzata divisa in cinque territori ci sarà anche il suo nome 'Alessandra Zedda presidente'.