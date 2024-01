Regionali 2024. Lega ribadisce: "Squadra che vince non si cambia"

Solinas in discussione ma la Lega risponde: "Meloni invita alla compattezza della coalizione in vista delle Regionali"

Di: Redazione Sardegna Live

"Nel giorno in cui Giorgia Meloni ribadisce l'importanza di un centrodestra unito, la Lega conferma la propria assoluta determinazione affinché la coalizione sia compatta per avere successo in tutti i prossimi appuntamenti elettorali. Squadra che vince non si cambia". Lo fa sapere la Lega, con riferimento alle Regioni che andranno al voto nei prossimi mesi.

In Sardegna, in particolare, sono in corso in queste ore numerosi vertici e incontri dopo che buona parte della maggioranza uscente ha messo in discussione la ricandidatura del governatore Solinas.

L'imminente scadenza della presentazione delle liste elettorali per le Regionali del 25 febbraio impone un'accelerazione delle manovre e delle trattative. L'ipotesi di una candidatura alla presidenza della Regione del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu sembrerebbe avere guadagnato credito in queste ore, ma si attende l'ufficialità in seguito alle indicazioni che perverranno da Roma in serata o al massimo domani.