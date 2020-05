Il viceministro Mauri: "Dal 18 riaperture in Regioni con minor contagio"

"Ma bisogna stare attenti perché le regioni che hanno avuto livelli di contagio bassi hanno anche molti immunizzati in meno e il livello di pericolo è comunque alto"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

"Dal 18 maggio, avendo chiara la situazione epidemiologica, si potranno fare delle riaperture a effetto variabile e di conseguenza permettere qualcosa in più a quelle regioni che hanno un livello di contagio minore, anche se su questo bisogna stare attenti perché le regioni che hanno avuto livelli di contagio bassi hanno anche molti immunizzati in meno e il livello di pericolo è comunque alto. Ma se si governa bene questa fase a un certo punto si potrà aprire anche di più laddove ce lo possiamo permettere. La scelta della Regione Calabria di riaprire ristoranti e bar è una scelta sbagliata proprio per questo e lì si è intervenuto impugnando l'ordinanza perché si ritiene pericolosa".

Così Matteo Mauri, viceministro dell'Interno, ospite di 24 Mattino su Radio 24.