Regionali, al via la riunione del campo largo di centrosinistra

È cominciata la riunione del campo largo. Licheri: "Si attende l'ufficializzazione di Alessandra Todde come candidata"

Di: Redazione Sardegna Live

La riunione del campo largo di centrosinistra in via Emilia a Cagliari è cominciata ed Ettore Licheri, coordinatore regionale del M5s, la definisce "l'ultimo miglio", spiegando, prima dell'incontro, che "Si attende l'ufficializzazione di Alessandra Todde come candidata della coalizione". E insieme al segretario del Pd Piero Comandini risponde ai Progressisti i quali, annunciando il loro forfait alla riunione di oggi, hanno definito la coalizione "sempre più ristretta". "Oggi non è la chiusura ma l'inizio di un ciclo dialettico con una coalizione certa, che è ampia, ampissima - ha chiarito Licheri -, c'è qualcuno che ancora non è dentro e lavoreremo perché alla fine si vada uniti e compatti".

"Ci auguriamo che stamattina possa essere ufficializzata la candidatura di Alessandra Todde all'interno di una coalizione molto ampia - ha ribadito Comandini - per iniziare da oggi un nuovo percorso inclusivo anche nei confronti di quelle formazioni politiche e di quei movimenti che in questi giorni stanno ponendo questioni che possono essere risolte, tenendo conto che l'obiettivo è l'alternativa al peggior governo che la Sardegna abbia mai avuto".

A proposito di Renato Soru, il segretario del Pd è convinto che "sia la prima persona che Alessandra Todde dovrebbe incontrare, perché uniti si vince e divisi si perde".

L'ex governatore sabato alle 17 al Teatro Doglio di Cagliari presenterà la sua "Rivoluzione gentile" e dovrebbe annunciare ufficialmente la sua candidatura. E i Progressisti hanno convocato una "grande assemblea" proprio in quello stesso appuntamento, sabato 11 a Palazzo Doglio alle 17, cui invitano a partecipare cittadine e cittadini.