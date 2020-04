Gli operatori balneari alla Regione: “Dateci le autorizzazioni per lavorare”

L’appello di Giovanni Monti: “Concedere una deroga significa dare un'opportunità di salvare il salvabile”

Di: Antonio Caria

“Una volta superata la fase acuta del contagio, inizierà quella di convivenza con il Virus che prevedrà dei protocolli di sicurezza da rispettare in tutti i luoghi di lavoro. È inutile continuare a parlare di “fase 2” se non si programma la ripartenza. In questo contesto occorre mettere i balneari in condizione di operare non solo per la loro stessa sopravvivenza ma soprattutto per la filiera”.

Lo sottolinea è il Consigliere comunale algherese Giovanni Monti, che prosegue: “I balneari hanno bisogno di circa 30 giorni di tempo per effettuare le manutenzioni e allestimenti. Concedere una deroga a questi lavori significa dare un'opportunità di salvare il salvabile in questa stagione già compromessa, e rimette in azione le imprese del comparto”.

“La regione Liguria – aggiunge – autorizza le installazioni e allestimenti in stabilimenti balneari, lo prevede un decreto firmato dal governatore della regione Liguria Giovanni Toti. Serve autorizzare i balneari alle manutenzioni e installazioni anche in Sardegna, lavori di manutenzione e installazione ovviamente svolti in totale sicurezza. Il nostro presidente della regione Cristian Solinas deve concedere urgentemente una deroga a questi lavori. Bisogna farsi trovare pronti”.