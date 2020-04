Emergenza Coronavirus. Cuccu (M5S): “Perché non sono state riqualificate le strutture sanitarie esistenti?”

La Consigliera regionale: “Evitare un golpe sanitario”

Di: Antonio Caria

“Perché non sono state riqualificate le strutture sanitarie esistenti?” è la richiesta che la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, ha formulato in un’interrogazione presentata al Governatore, Christian Solinas, e all’Assessore alla Sanità, Mario Nieddu.

Tra le sue richieste anche quella “Se presso il Mater Olbia sia di prossima attivazione il nuovo reparto di malattie infettive di 16 posti letto, con stanze di degenza a pressione negativa, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale n.16/2 del 26 marzo 2020, col personale necessario”.

“Le risorse finanziarie stanziate per coprire i costi delle strutture sanitarie private – a suo modo di vedere – potevano destinarsi ai presidi ospedalieri pubblici esistenti ed improvvidamente depauperati. Il Policlinico Sassarese Spa ed il Policlinico Città di Quartu sono stati individuati in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento; mentre il Mater Olbia rimodulandone i posti letto”.

“Dagli organi di informazione – aggiunge – si apprende che sarebbero strutture non ancora pronte ad affrontare l'emergenza sanitaria per carenze tecniche, strutturali e professionali da potenziare con personale pubblico, anche convenzionato, come accaduto per il Mater Olbia Hospital mediante il reclutamento di personale sanitario militare”.

Nei primi giorni di marzo l’esponente pentastellata aveva anche segnalato “La necessità di ripristinare l'ex struttura sanitaria di terapia intensiva del P.O. Santa Barbara di Iglesias, attivare la funzione di semi intensiva generale ed istituire la rianimazione nel presidio di Alghero-Ozieri, potenziare la rianimazione di Sassari e ripristinare l'ex reparto di rianimazione dell'ospedale Binaghi di Cagliari.”

“Tutte strutture pubbliche idonee – conclude la Cuccu – nell'ottica di razionalizzare la spesa pubblica sanitaria, in piena emergenza, anche nei presidi di Ittiri e Thiesi, che ospitano reparti di lungodegenza, si sarebbero potute recuperare le corsie chiuse. Nell'imprevista pandemia non vorremmo che si verificasse un golpe sanitario realizzando ciò che in regime ordinario non sarebbe stato possibile”.