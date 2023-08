Migranti: Schlein, 'destra cerca di nascondere sua incapacità di gestione'

"Stanno zitti cercando di nascondere che non sono in grado di gestire l'immigrazione in maniera dignitosa"

Di: Adnkronos

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Quando erano all'opposizione parlavano ogni giorno con retorica di odio sui migranti, ora stanno zitti cercando di nascondere che non sono in grado di gestire l'immigrazione in maniera dignitosa". Così Elly Schlein alla festa dell'Unità a Reggio Emilia.

"Il governo con il suo decreto migranti sceglie, come già facevano i decreti sicurezza di Salvini, di smantellare l'accoglienza diffusa per andare verso grandi concentrazioni di persone dove spariscono i diritti e fare inserimento sociale, come dovrebbe essere".

"I numeri non sono quelli di un'emergenza, stiamo parlando di 100mila persone in un Paese che ha 60 milioni di abitanti. Il punto è che non c'è un sistema di accoglienza, perché questo governo sta scegliendo di smantellarlo e non dare le risorse che servono ai territori. Basterebbe metterci un po' di intelligenza, convocare i sindaci al tavolo e mettere in campo una pianificazione nazionale".