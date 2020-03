Solinas chiede al Governo l’impiego della Brigata Sassari

In campo per i cittadini

Di: Redazione Sardegna Live

Per garantire una sempre maggiore sicurezza sul territorio, il Presidente della Regione Christian Solinas chiede al Governo "che autorizzi in primo luogo la Brigata Sassari, autentico orgoglio dell'intera Sardegna e che già si è distinta nell'operazione strade sicure a livello nazionale in tanti anni, a scendere in campo per garantire sul territorio Regionale il rispetto delle misure di contenimento epidemiologico del CoViD-19 unitamente alle altre forze già operative".

"La presenza stessa dei nostri militari sulle strade dell'Isola rappresenta un presidio che garantisce serenità e sicurezza a tutti i cittadini, oltre che garantire un rigoroso rispetto delle norme, fondamentali in questo momento per il contenimento dell’emergenza", spiega Solinas.

"Lo Statuto Speciale - precisa il presidente - consente esplicitamente al Governo di delegare al Presidente della Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico anche con l'impiego di tutte le altre forze armate ai sensi dell'articolo 49".