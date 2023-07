Italia-Usa: Meloni in volo verso Washington, domani l'incontro con Biden

Di: Adnkronos

Washington, 26 lug. (Adnkronos) - In serata, quando in Italia sarà notte fonda, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni atterrerà a Washington, per una 'due giorni' che la vedrà alla Casa Bianca per un bilaterale con il Presidente Joe Biden. Nella mattinata di domani, attorno alle 16.15 ore italiane, Meloni incontrerà i leader dei gruppi politici del Senato e a seguire avrà degli incontri alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, per poi rilasciare una dichiarazione congiunta alla stampa con lo speaker Kevin McCarthy. Alle 14.55, quasi le 21 in Italia, Meloni raggiungerà la Casa Bianca: prima farà tappa alla Roosevelt Room per la firma del libro d’onore, dunque raggiungerà il Presidente Joe Biden nello Studio Ovale, prima per un tête-à-tête, poi con un incontro allargato alle rispettive delegazioni.

Venerdì in mattinata, sempre orario di Washington, Meloni farà visita al Cimitero di Arlington, per poi assistere alla cerimonia di Cambio della Guardia e, a seguire, per un omaggio alla Tomba del Milite Ignoto.