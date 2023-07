Cagliari. Il consigliere regionale Antonello Peru torna in Aula e si toglie qualche sassolino. “Sono 18 mesi che non parlo”

L’onorevole attacca il suo sostituto Marco Tedde: “Le persone non si devono calpestare”

Di: Redazione Sardegna Live

“Le persone non si devono calpestare, soprattutto da chi ricopre ruoli istituzionali, anche se non meritati e riconosciuti”.

È iniziato così l’intervento dell’onorevole Antonello Peru, che ieri mattina ha ripreso possesso del suo posto in Consiglio regionale dopo la sospensione per gli effetti della legge Severino e dopo l'assoluzione in appello dal reato di tentata concussione perché il fatto non sussiste.

“Ho ricevuto tantissimi attestati di stima e vicinanza – ha detto – e ne ho ricevuto una che sembrava una vera e propria dichiarazione d’amore. L’autore è il personaggio che miracolosamente mi ha sostituito. Questo signore prima mi ha mandato messaggi d’amore” poi trasformate in un ricorso contro di me “per farmi stare il più possibile fuori da questi banchi”.

Peru parla dell'onorevole Marco Tedde (Fi). “Chi ha questi comportamenti non merita di rappresentare i sardi", ha detto consigliere reintegrato.

Al termine del lungo intervento, Peru ha voluto dedicare il rientro in Aula a Giorgio Oppi, "che sto ricordando insieme al collega Tunis presentando la nostra nuova forza politica che vuole rendere protagonisti i cittadini", ha concluso riferendosi al nuovo soggetto fondato dai due consiglieri Sardegna al centro 20Venti.

IL VIDEO dell'intervento dell'On. Antonello Peru