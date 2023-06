Giuseppe Conte non parteciperà ai funerali di Stato di Berlusconi

Saranno presenti Renzi, Calenda e Schlein. Assente anche Fratoianni

Di: Redazione Sardegna Live

Renzi, Calenda e Schlein hanno confermato la loro presenza questo pomeriggio alle 15 presso il Duomo di Milano ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi.

Il fondatore e leader di Forza Italia si è spento lo scorso lunedì a 86 anni, all'ospedale San Raffaele, per un aggravarsi improvviso della sua malattia, una leucemia mielomonocitica cronica, di cui soffriva da due anni.

Assente alle sue esequie Giuseppe Conte. Come riporta Fanpage, il leader M5s ha fatto sapere che non ci sarà, per una questione di “coerenza e rispetto nei confronti dei valori del Movimento”.

“In questo momento di profondo dolore tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 Stelle", ha detto Conte, riconoscendo che a Berlusconi "non sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia". Ma il leader di Forza Italia è stato e resta comunque un antagonista politico del Movimento.

Tra gli assenti sul fronte delle opposizioni politiche, anche il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e lo storico avversario politico del Cavaliere, Romano Prodi, per l'improvvisa scomparsa della moglie Flavia Franzoni, deceduta ieri.