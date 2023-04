Pnrr: domani nuove riunioni governo su terza rata e scadenza giugno

Saranno definiti gli ultimi adempimenti

Di: Adnkronos

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Continua il lavoro del governo in materia di PNRR. Dopo il confronto con le parti sociali di oggi, domani il ministro per Affari Europei, il PNRR, il Sud e la Politica di coesione, Raffaele Fitto, terrà una serie di incontri con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, in ordine agli adempimenti previsti per la positiva verifica da parte della Commissione europea dei 55 obiettivi in scadenza al 31 dicembre 2022. Nel dettaglio saranno definiti gli ultimi adempimenti previsti in relazione alle concessioni portuali, ai Piani Urbani Integrati e ai decreti attuativi relativi alla riforma dei servizi pubblici locali. Nel corso delle riunioni saranno inoltre affrontati anche alcuni aspetti connessi alle scadenze del 30 giugno. Lo si apprende da Palazzo Chigi.