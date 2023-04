Tajani su utero in affitto: "Non è un forno dove si sfornano patate"

Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani "non si può mercificare il proprio corpo"

Di: Arianna Zedda

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato a Udine per un comizio e durante l'evento ha dichiarato che le donne " non si possono sfruttare: non sono macchinette delle sigarette. L'utero di una donna non deve essere utilizzato per sfornare figli come se fosse un forno dove si sfornano le patate arrosto ".

" Non è che possono decidere sull'utero in affitto non si può mercificare il proprio corpo . Al Parlamento Ue rispondendo che le regole si scrivono in Italia: non è una questione di competenze europee. Il parlamento non stava legiferando, ha dato un'opinione a maggioranza: se si vogliono cambiare le regole bisogna cambiarle in Italia ", ha aggiunto.

" Non c'entra niente essere omofobico qua si tratta di avere delle regole e di rispettare le regole. L'utero in affitto è una scelta inaccettabile sia se viene utilizzato da una coppia eterosessuale che omosessuale - ha precisato Tajani, che ha concluso affermando che nel nostro Paese - nessun bambino è mai stato discriminato, nessun bambino non ha i suoi diritti ma certamente non possiamo accettare il principio dell'utero in affitto. Il corpo della donna è sacro e deve essere rispettato anche dalle stesse donne. mai di utilizzare una altra donna come se fosse un forno, non è maschio moralmente giusto. E' vergognoso pensare che ci possa essere l'utero in affitto, che per soldi tu compri il corpo di una persona" .