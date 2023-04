Politica: Mario Puddu candidato sindaco ad Assemini

Mario Puddu, ex sindaco di Assemini, torna in corsa nel comune dell'hinterland cagliaritano

Di: Arianna Zedda, foto profilo Fabook

Mario Puddu, ex sindaco di Assemini, torna in corsa nel comune dell'hinterland cagliaritano e annuncia, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, la sua candidatura come primo cittadino alle prossime elezioni che si terranno il 28 e 29 maggio.

"È un onore che ho avuto per cinque anni e sarà un onore riprovarci adesso, esattamente dieci anni dopo la prima volta. Per fare questo rappresenterò cinque forze politiche: una lista civica (che porta il mio nome: 'Mario Puddu Sindaco'), i Riformatori, Sardegna 20Venti, l'Udc e Fortza Paris", scrive Puddu.

"Esperienze politiche nuove e radicate nel territorio che hanno deciso di fare questo percorso per un obiettivo comune: amministrare la nostra Assemini con amore e competenza, come ho cercato di dimostrare nella precedente esperienza. Nelle prossime settimane cercherò di spiegare e raccontare come intendiamo farlo", conclude Puddu.