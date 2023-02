Gabriella Massidda è il nuovo segretario generale della Regione

La Giunta la ha nominata ieri a tarda sera. Via cinque dg

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo il passo indietro compiuto da Giuseppe Luigi Cucca (qui l'articolo), il presidente della Regione Christian Solinas ha nominato nella serata di ieri, 24 febbraio, Gabriella Massidda segretario generale della Regione.

L'ex senatore di Italia viva era stato nominato per lo stesso incarico a inizio settimana ma, di comune accordo col governatore, si è fatto da parte in seguito alle polemiche definite dai due "risibili" dovute all'inchiesta per corruzione nella quale sono entrambi coinvolti.

Nel corso della seduta di ieri, la Giunta ha discusso anche deliberato di non confermare l'incarico a cinque direttori generali: Roberto Raimondi (Ufficio speciale dell'Autorità di gestione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo), Silvia Curto (presidenza della Regione), Riccardo Porcu (Affari generali), Cinzia Lilliu (Centrale regionale di committenza), Ersilia Lai (Pianificazione urbanistica e vigilanza edilizia).

Gabriella Massidda, già direttore generale dei Trasporti, fu direttore generale della presidenza della Regione ai tempi di Cappellacci governatore.