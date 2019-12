“Tutti a Iscol@“. Manca, Li Gioi, Ciusa e Solinas (M5S): “Finanziato grazie a un nostro emendamento”

I Consiglieri regionali replicano all’Assessore Biancareddu

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi, l’Assessore regionale Andrea Biancareddu aveva aggiunto lo stanziamento, nell’ambito del progetto “Tutti a Iscol@“, lo stanziamento di 900mila euro per il 2019 e altri 100 mila euro per il 2020.

La decisione era stata resa nota in un comunicato della Regione, ma che ha scatenato la reazione dei consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle, Desirè Manca, Alessandro Solinas, Roberto Li Gioi e Michele Ciusa: “Una notizia purtroppo imprecisa in quanto il merito del risultato ottenuto per quanto riguarda il progetto regionale contro la dispersione scolastica "Tutti a Iscola" viene attribuito all’assessore Biancareddu e non, come più opportuno e corretto, ai quattro consiglieri del Movimento 5 stelle che hanno presentato un emendamento alla Quarta variazione di bilancio 2019/2021 per chiedere lo stanziamento di un milione di euro in favore dell’Avviso regionale “Tutti a Iscola”, che tra le diverse finalità previste comprende quella di contrasto al fenomeno dell’abbandono scolastico”, queste le loro parole.

“Crediamo – rimarcano – sia doveroso sottolineare che questa importante delibera di Giunta è frutto dell’impegno dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, Desirè Manca, Alessandro Solinas, Roberto Li Gioi, Michele Ciusa, coloro i quali, nello specifico hanno chiesto che venisse finanziata la cosiddetta ‘Sottolinea B1’ del bando “Tutti a Iscola”, che prevede l’organizzazione di attività didattiche extracurriculari per gli studenti con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta formativa attraverso l’organizzazione di laboratori e l’apertura delle scuole al di fuori dell’orario di attività didattica ordinaria”.

“A sollevare per primo in Consiglio regionale – concludono i quattro esponenti pentastellati – le criticità riguardanti l’Avviso regionale “Tutti a Iscola”, che rischiava di restare al palo per il prossimo biennio, è stato lo scorso ottobre il consigliere del M5S Alessandro Solinas, firmatario di un’interrogazione volta proprio a sollecitare lo sblocco dei fondi dedicati all’Avviso regionale. Fondi che oggi sono finalmente stati stanziati, grazie al nostro emendamento”.