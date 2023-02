Pd. Speranza: "Renzi era una Ferrari di cartone che viaggiava a destra"

"Infatti ci ha portato a sbattere"

Di: Redazione Sardegna Live

"Renzi era una Ferrari di cartone che viaggiava a destra, e infatti ci ha portato a sbattere". Così il segretario di Articolo 1 Roberto Speranza ha replicato a Matteo Renzi che ieri, a margini di un evento a Milano, aveva detto che "nel Pd avevano me e Calenda che parlavamo di lavoro con industria 4.0 e jobs act, ora hanno gente che dice che bisogna recuperare Lenin e Speranza che dice che bisogna abbattere il neoliberismo. Avevano una Ferrari e l'hanno scambiata con una Twingo".

Speranza, in tour fra Cremona e Crema per la campagna elettorale in vista delle Regionali in Lombardia a sostegno di Pierfrancesco Majorino, sostiene che il candidato da lui supportato"rappresenta l'unica vera chance che ha la Lombardia per cambiare, svoltando da tanti anni di centrodestra".