Politica: Rossello la più ricca. Pubblicati gli 'onorevoli' redditi

L'imponibile più basso dichiarato è di circa 9mila euro. Presenti anche la maggior parte delle dichiarazioni dei deputati sardi

Di: Arianna Zedda

Sono stati pubblicati sul sito della Camera, come da legge, i primi dati relativi alla dichiarazione dei redditi dei parlamentari della XIX legislatura. Tra i 'paperoni' (o almeno, per ora, dato che non sono state ancora rese note tutte le dichiarazioni) figura la deputata Cristina Rossello, ex legale di Silvio Berlusconi ed eletta nelle file di Forza Italia.

Rossello dichiara oltre 2,1 milioni di euro (e quattro fabbricati di proprietà tra Savona, Finale Ligure, Milano e Bruxelles, più 3 a Londra in comproprietà. Siede inoltre nei Cda di 6 società, tra cui il Monza calcio Mondadori e di una - la Immobiliare Leonardo - è presidente), superando così il deputato di Fratelli d'Italia Giulio Tremonti. L'ex ministro dell'Economia dichiara infatti un reddito imponibile di oltre un milione e mezzo di euro.

Tra i banchi della maggioranza si notano i redditi del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ammonta a 103.505 euro e del presidente della Camera Lorenzo Fontana, 99.465.

Aboubakar Soumahoro è invece il deputato che dichiara l'imponibile più basso al momento, con circa 9mila euro. Sono ancora attesi i dati dell'attuale premier Giorgia Meloni.

Passando all'opposizione, spiccano il segretario del Pd Enrico Letta, con un imponibile di oltre 350mila euro, a seguire la deputata di Iv Maria Elena Boschi 98mila euro (dato che rispecchia la media dei redditi dei parlamentari alla Camera). Il leader del M5s Giuseppe Conte ha dichiarato poco meno di 35mila euro, più una Jaguar del ’96.

Sul sito della Camera sono presenti anche la maggior parte delle dichiarazioni dei deputati sardi sempre della XIX legislatura. Per quanto riguarda i parlamentari nostrani, non si evidenziano particolari differenze reddituali, partendo dal più alto di Romina Mura (PD) con 112.894 e arrivando al più basso di Gavino Manca (sempre PD), 95.754.

Di seguito tutti gli altri.

ELETTI M5S: Frailis Andrea (PD, sostituisce Mura) ancora non depositato; Lapia Mara (Misto) 99.897; Pino Cabras (Misto) 105.152; Luciano Cadeddu (Ipf-Ic) ancora non depositato; Mario Perantoni (M5s) ancora non depositato; Emanuela Corda (Misto) 98.471; Andrea Vallascas (Misto) 98.471; Lucia Scanu (Misto-Ci) 98.547; Alberto Manca (Ipf-Ic) 99.368; Paola Deiana (Ipf-Ic) 98.471; Marino Bernardo (Iv-Ic'E') 98.471.

ELETTI PD: Romina Mura (Pd) 112.894; Gavino Manca (Pd) 95.754.

ELETTI FORZA ITALIA: Ugo Cappellacci (Fi) ancora non depositato; Pietro Pittalis (Fi) ancora non depositato.

ELETTI LEGA: Guido De Martini (Lega) 101.075.

ELETTI FRATELLI D'ITALIA: Salvatore Sasso Deidda (Fdi) ancora non depositato.