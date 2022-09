Elezioni: 1,3 milioni di sardi alle urne. Si vota sino alle 23

Si devono eleggere 16 parlamentari, nove in meno rispetto ai 25 attuali. Affluenza ore 12 in Sardegna: ha votato il 15,5% degli aventi diritto

Di: Redazione Sardegna Live

Seggi aperti dalle 7 di questa mattina nelle 1.836 sezioni della Sardegna per le elezioni politiche. Si vota solo oggi, domenica 25 settembre, sino alle 23. Poi inizierà lo spoglio delle schede. Complessivamente gli elettori sardi sono oltre 1,3 milioni: dovranno eleggere 16 parlamentari, nove in meno rispetto ai 25 attuali.

Dal proporzionale usciranno sette deputati e tre senatori, dal maggioritario quattro deputati e due senatori.

AFFLUENZA ORE 12. Affluenza in calo in Sardegna alle elezioni politiche. Alle ore 12, nell'Isola ha votato il 15,5% degli aventi diritto, rispetto al 18,3 % delle precedenti elezioni. In particolare, l'affluenza è stata del 17,5% nella città metropolitana di Cagliari, 15,6% in provincia di Sassari, 14% in provincia di Nuoro, 13,4% in provincia di Oristano e del 15% nel sud Sardegna. Si vota solo oggi, sino alle 23.

I collegi sono sei. Per Montecitorio: Sassari-Olbia-Alghero, Nuoro-Oristano-Ogliastra, Sulcis-Medio Campidano e Cagliari Città Metropolitana. Per Palazzo Madama: sud Sardegna e nord Sardegna.

Tra le sfide più interessanti, quella di Cagliari per la Camera dove si affrontano i deputati uscenti Ugo Cappellacci (centrodestra), ex presidente della Regione Sardegna, e Andrea Frailis (centrosinistra), giornalista in pensione; per il terzo Polo il consigliere regionale Franco Stara; per i 5 stelle in campo Mauro Congiu. Nel collegio Sassari-Olbia il centrodestra schiera il consigliere regionale della Lega, Dario Giagoni, contro la costituzionalista Carla Bassu (centrosinistra) e il senatore uscente del M5s Mario Perantoni.

Al Senato, nel nord Sardegna è lotta all'ultimo voto tra il deputato uscente Gavino Manca (centrosinistra) e l'ex presidente del Senato Marcello Pera (centrodestra), oltre a Valerio Zoccheddu del Terzo Polo e Marcello Cherchi per il M5s. Nel sud Sardegna sfida tutta al femminile tra la coordinatrice regionale di FdI, Antonella Zedda per il centrodestra, l'ex Rettrice dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo (centrosinistra), la sindaca di Assemini Sabrina Licheri per i 5 Stelle e l'ex assessora comunale di Cagliari Claudia Medda (Terzo Polo).

Leggi anche: Elezioni, il tagliando antifrode