Deidda (FdI): “Nessuna risposta del ministro su sicurezza Sassari”

"La città non merita silenzi e menefreghismo" dice il deputato sardo

Di: Redazione Sardegna Live

"Il 14 febbraio scorso abbiamo portato il tema della sicurezza nella città di Sassari, in particolare nel centro storico, all'attenzione del Governo e del Ministero dell'Interno con una interrogazione che riporta anche la richiesta di interventi di tutto il Consiglio comunale di Sassari, con la mozione approvata al nostro consigliere comunale Daniele Deiana". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda.

"Il Ministro Lamorgese - prosegue Deidda - sia nel Governo Conte, sia ora con il Governo Draghi, non ritiene importante rispondere alle richieste di più sicurezza dei sassaresi. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo offerto soluzioni, oltre alla naturale necessità di più personale per la Polizia e i Carabinieri ma anche risorse al comune e l'impiego della Brigata Sassari. La città di Sassari merita risposte e non silenzi e menefreghismo", conclude il parlamentare sardo.