A Lampedusa arrivati oggi oltre 500 migranti. Zoffili convoca ministro Lamorgese

Il coordinatore regionale della Lega Sardegna commenta: "Sono molto preoccupato. Convocata Lamorgese per confronto parlamentare su quanto sta succedendo a Lampedusa"

Di: Giammaria Lavena

"Il traffico di esseri umani che entrano illegalmente nel nostro Paese e in Europa attraverso i nostri confini cresce giorno dopo giorno in modo esponenziale: il maxi sbarco di oggi con oltre 550 stranieri arrivati a Lampedusa rappresenta l’ennesimo gravissimo episodio su cui la Procura di Agrigento ha peraltro appena aperto un fascicolo. Sono molto preoccupato".

Lo afferma il coordinatore regionale della Lega Sardegna, Eugenio Zoffili. "Mi hanno contattato disperati alcuni cittadini che ho conosciuto durante i 6 sopralluoghi che ho fatto a Lampedusa da quando sono Presidente della Bicamerale Schengen - afferma -, presto sarò di nuovo sull’Isola con loro e al fianco dei nostri agenti e militari che lavorano giorno e notte con grande sacrificio e professionalità per fronteggiare questa emergenza".

"Raccogliendo anche questa richiesta di aiuto e di supporto, in queste ore ho avviato le procedure di convocazione del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per un’audizione urgente in Bicamerale e un confronto parlamentare su quanto sta succedendo a Lampedusa, su ogni rotta migratoria che interessa il nostro Paese e per un approfondimento sull’emergenza afghana non solo rispetto all’accoglienza ma anche dal punto di vista della sicurezza della nostra Nazione - conclude -, in particolare sotto il profilo delle minacce terroristiche".