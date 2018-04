Consultazioni. Mattarella rimanda la decisione: "Servono intese"

Il M5s disposto a governare "o con la Lega o col Pd"

Di: Redazione Sardegna Live

E’ giunta al termine la seconda giornata di consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Oggi, al Quirinale, sono salite le delegazioni di Pd, Forza Italia, Lega e M5s per parlare col capo dello Stato Mattarella.

“Non abbiamo posto veti a nessuno – ha dichiarato Luigi Di Maio al termine dell’incontro dei pentastellati col presidente della Repubblica –, abbiamo discusso di temi, ci siamo fatti un’idea di quali potessero essere gli interlocutori per un governo del cambiamento”.

Di Maio ha parlato di un contratto di governo sul modello tedesco “o con la Lega o con il Pd”. Presto, promette Di Maio, se ne discuterà a fondo con il leader del Carroccio Salvini e il reggente del Pd Martina.

"Dal voto del 4 aprile sono emersi tre messaggi – ancora Di Maio -: no al governo chi non è stato legittimato dalle urne; no a governissimi, ma un esecutivo per cambiare davvero e non per sopravvivere; e le soluzioni ai problemi italiani al centro invece dei giochi di palazzo. Il fatto di non essere né di destra né di sinistra, ci da la forza di poter parlare con tutti”.

Mattarella, dal canto suo, dopo aver incontrato le delegazioni di tutte le forze politiche presenti in Parlamento ha concluso che in questo momento non ci sono le condizioni per dare vita ad una maggioranza e affidare alcun incarico per la formazione di un nuovo governo. “Farò trascorrere qualche giorno di riflessione – ha spiegato –, anche per l’esigenza di maggiore tempo prospettata da molte parti politiche. E sarà utile anche a me per riflettere su quanto mi è stato prospettato dai partiti. La prossima settimana convocherò un nuovo ciclo di consultazioni per capire se nel frattempo la possibilità di un’intesa sarà oppure no maturata”.

Il Pd continua a dichiararsi indisponibile a qualunque forma di partecipazione attiva affermando il suo ruolo di opposizione emerso dalle urne. Forza Italia si mostra favorevole alla possibilità di un governo a tempo affidato a una personalità di alto profilo che, mantenendo l’Italia nel solco della tradizione europeista, non si lasci ammaliare da “populisti, pauperisti, giustizialisti” intesi come i 5Stelle. La Lega, invece, sceglie di non potte veti purché si arrivi alla formazione di un governo "che faccia prima gli interessi degli italiani".