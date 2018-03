I primi giorni di Legislatura per i parlamentari sardi: entusiasmo, selfie ed impressioni

Da Mara Lapia a Christian Solinas, da Ugo Cappellacci a Romina Mura. Il diario di bordo dei deputati e senatori isolani a Roma

Di: Pietro Lavena

Veti e trattative, accordi e colpi di scena. L'alba della XVIII Legislatura è stata contrassegnata da momenti di tensione e imprevedibili convergenze. Il leader della Lega, Matteo Salvini, e il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi di Maio, sono stati gli attori principali delle vicende che finiranno per disegnare uno scenario politico che sta cambiando inesorabilmente.

Sono 25 i parlamentari sardi che hanno assistito in presa diretta, dagli scranni di Montecitorio e Palazzo Madama, alle fasi che hanno portato alla presidenza di Senato e Camera per Elisabetta Casellati e Roberto Fico, alle scosse di assestamento interne al centrodestra, all'attesa rassegnata degli esponenti del centrosinistra.

Ecco come deputati e senatori sardi hanno vissuto questi primi giorni della nuova Legislatura.

Galvanizzata dall'eccezionale risultato nell'isola del suo partito, il Movimento 5 Stelle, l'avvocato Mara Lapia, eletta deputata nel collegio uninominale di Nuoro, ha documentato sulla sua pagina Facebook l'arrivo in Parlamento e le votazioni per la presidenza della Camera. "In quest'aula meravigliosa - ha scritto il primo giorno - si respira la storia della nostra Nazione. Una grande emozione. Adesso si inizia a lavorare sul serio. È una responsabilità enorme, c'è tanto da fare, ma sento un orgoglio e una felicità che non riesco nemmeno a descrivere. Grazie per la fiducia che avete riposto in me. Lavorerò sodo per non deludere nessuno. Sarà una lunga notte e un lungo fine settimana ma noi non molliamo. A riveder le stelle".

Dal Senato arrivano invece i commenti del pentastellato Ettore Licheri, avvocato sassarese eletto al plurinominale. Postando una foto che lo ritrae insieme agli altri sardi del M5s scrive: "Fuori il clamore dei riflettori, dentro il silenzio dell’applicazione. Studio, formazione delle prassi e regolamenti, il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha cominciato a lavorare. Intelligenze e professionalità al servizio della nuova Repubblica: la Repubblica dei cittadini".

Paola Deiana, impiegata del comune di Alghero, è la neodeputata grillina eletta nel proporzionale nord. Dopo la proclamazione di Roberto Fico quale presidente della Camera ha scritto: "Oggi la sovranità popolare è stata riconosciuta... abbiamo fatto la storia. A rappresentare la Camera dei Deputati sarà un cittadino prestato alla politica, Roberto Fico".

Appaiono sorridenti il commercialista cagliaritano Ugo Cappellacci e l'avvocato nuorese Pietro Pittalis, eletti alla Camera col proporzionale fra le fila di Forza Italia. L'ex governatore della Sardegna scriveva: "Oggi la prima riunione alla Camera dei Deputati. La missione è dare più voce alla Sardegna, portare in politica il coraggio della nostra comunità. Con il vostro aiuto e il vostro contributo di idee, di valori, di sana passione politica ce la faremo. Sardegna, coraggio!".

Sempre fra i forzisti è stato eletto al Senato l'ex sindaco di Cagliari Emilio Floris che commenta con particolare soddisfazione l'elezione della senatrice Casellati alla presidenza di Palazzo Madama: "I miei auguri e complimenti a Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente del Senato. Una persona di grande spessore, competenza e senso delle Istituzioni. Sono certo che il suo apporto costituirà un grande valore aggiunto per la crescita del nostro Paese".

Anche l'imprenditore cagliaritano Christian Solinas, segretario del Partito Sardo d'Azione e neoeletto senatore, può dirsi soddisfatto dei risultati ottenuti. Il Psd'Az è tornato in Parlamento dopo 22 anni grazie all'accordo con la Lega di Matteo Salvini che oggi si propone per disegnare le geometrie di governo. Solinas, che il 4 marzo oltre che in Sardegna era candidato a Milano, oggi siede sui banchi di Palazzo Madama insieme ai colleghi del Carroccio ed è stato anche eletto vicepresidente del gruppo Lega-Psd'Az al Senato.

La sindaca di Sadali Romina Mura, eletta alla Camera dei Deputati già nel 2013, è stata riconfermata nel collegio plurinominale Sud il 4 marzo fra le fila del Partito Democratico. Sulla sua pagina Facebook ha condiviso la foto del tesserino da deputata accompagnato dal post: "Accreditamento fatto.. Nuovo tesserino pronto. E poi si parte da qui.. dai gruppi parlamentari. Oggi per la prima volta dopo il 4 marzo, ci ritroviamo. Rieletti ed eletti del Partito democratico. Domani inizia la XVIII legislatura. Di fatto una nuova fase istituzionale e politica. Coraggio. Non c’è tempo da perdere. Tracciamo la strada e #avanti! Io sono pronta".

L'imprenditore cagliaritano Salvatore "Sasso" Deidda, anch'egli deputato, è stato eletto nel collegio plurinominale Sud con Fratelli d'Italia e ha raccontato puntualmente i suoi primi giorni di lavoro a Montecitorio. "Non dite o scrivete mai 'Sasso è arrivato in Parlamento'. Io, noi non siamo arrivati. Non siamo qui per schiacciare un pulsante o fare presenza. Non mi basta essere qui a fare numero. Essere in Parlamento è solo uno strumento per amplificare la nostra voce, per dare più forza alle nostre battaglie. Si arriva solo quando le vedi realizzate."