Elezioni. Ganau (Pd): "Bisogna riflettere a lungo su questa sonora sconfitta"

"L'ondata dei 5stelle ha travolto anche la nostra Isola"

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, terzo con il 19% delle preferenze nel collegio nord per il Senato dietro alla scrittrice Maria Vittoria Bogo (M5S) e al giornalista Antonio Moro (centrodestra), parla della disfatta del Pd alle elezioni politiche.

“Abbiamo perso, il centro sinistra ha perso. E dovremo riflettere a lungo su questa sonora sconfitta, sulle ragioni che hanno portato il nostro partito a non rappresentare più la maggioranza degli elettori. L'ondata dei 5stelle ha travolto anche la nostra isola, diventando la prima forza politica nella quale i sardi evidentemente si riconoscono".

"Agli elettori e elettrici del PD - continua Ganau - voglio però rivolgere un ringraziamento speciale per la fiducia dimostrata e per la forza e la passione messe in campo in queste faticose settimane di campagna elettorale. Rimango convinto che il Partito Democratico sia l'unica forza politica in grado di governare questo Paese. Mai come in questa sfida elettorale mi sono sentito parte integrante di una squadra, mai come questa volta ho percepito di far parte di una comunità, oggi sconfitta ma ancora alla guida di questa Regione e di diverse città dell'isola. Da qui bisogna ripartire, dal lavoro comune verso un unico obiettivo nella consapevolezza che dalle sconfitte bisogna sempre trarre insegnamenti utili per riprendere a combattere e vincere".