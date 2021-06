S’est corriau unu trattore in sas tancas de Mamujàda, mortu un’ommine de 55 annos

Fudi triballande in d’una binza, su mortu est de Orgosolo, su babbu Ananio est mortu in sa matessi manera e bintzas unu fradile suo, Sebastiano Montisci

Di: Carlo Crisponi

Unu dannu mannu est sutzessu s’atteru merie in sas tancas de Mamujàda, Franco Montisci, unu triballadore de 55 annos, de Orgosolo, est mortu pistau sutta su trattore cingolau hi s’est corriau, fudi triballande in d’una binza.

dae su hi ant potziu ishire sos Carabineris, hi sunt interbennios in uve est sutzessu su dannu, su trattore est holau supra de una pranedda manna e s’est corriau.

Franco Montisci est mortu derettu, non est serbiu a nudda su triballu de sos de su 118, hi ant crihau in cada manera de li sarbare sa vida, ant bintzas muttiu s’elisuccursu, ma po mala sorte non si podiat aher prus nudda. S’ommine at perdiu sa vida in pahos istantes, su pm de Nugoro, Riccardo Belfiori, at a detzider si depet incarrigare su medicu legale po li aher s’autopsia.

Un’istoria hi at postu totu Orgosolo in tristura, un’ommine honnotu e bene hertziu in totu sa bidda, triballadore e babbu ‘e familia. Montisci fudi biudu e teniat 3 izos, est s’urtimu mortu in cussa familia , giai prena de dolore po su hi ant pattiu in totus hustos annos

Una familia hi non at tentu bona sorte in sa vida, prus de 20 annos ahede, su babbu de Franco, Ananio Montisci, fudi mortu in sa matessi disgrassia, issu puru fudi triballande hin sa ruspa hi corriandesi l’abiat mortu.

Sas disgrassias non sunt mai mancas in cussa domo, in su mese de Nadale de su 2020, unu fradile de Franco Montisci, Sebastiano de 57 annos, issu puru Orgolesu, est mortus a pustis de un incidente hin su trattore, fudi arande unu terrinu in s’agriturismu suo, hi est in su hamminu hi dae Orgosolo andat a Mamujàda.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22