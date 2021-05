S’amistade de Juanni Ghesparru Pira e Alberto La Marmora

Sos hontos de Sarbadore Monne iscrittos in limba Sarda

Di: Carlo Crisponi

Sarbadore Monne, nashit in Durgale in su 1953, at triballau in Nugoro, ahiat su tennicu po sa sihuresa de s’ambiente in d’una azienda ispecializàda in s’eletricu.

In sos annos 80, est istau Hossizeri e Assessore in sa Comuna de Durgale, hommo est pensionau e tenet una passione po iscrier.

Una borta modiu in pensione at collaborau paris hin d’unu humpanzu suo de Durgale, Billia Fancello, po unu istudiu de s’istoria Durgalesa, ant iscrittu 2 libros: “La Terra Contesa”, hi histionat de sas begas po sos tretos de Isalle e Orroule (1874-1982), su segundu libru est: “Sangue Dorgalese”, ammentat sos sordaos Durgalesos mortos in sas gherras de s’800 e su de 900.

Dae 5 annos a hommo s’est interessande de sos hontos e de sas pessones de Durgale, istorias hi at intesu dae sos betzos de sa bidda sua.

Sunt totu istorias iscrittas in limba sarda puite da su hi issu pessat e nat, at detzisu de iscrier in sardu po non perder hustos hontos hi sos Babbais nant a sos nepodes e sunt istorias hi si podent iscrier solamente in sardu po las poder agraire e humprender e po aher bier hommente histionavant sas pessones.

Hustu est su hontu de s’amistade de Juanni Ghesparru Pira, Durgalesu e de Alberto La Marmora, si sunt honnottos po casu, ma est menzus si bos leghies su hontu po lu poder agraire de prus.

Si hommente et meda longu, ammus detzisu de lu aher in paritzas partes e cada die nd’ammus a ponner unu hantu.

Oje leghiebos sa parte prima.

Juanni Ghesparru Pira e Alberto La Marmora

Juanni Ghesparru Pira-Taula, fit naschìu in su 1780, dae Luisi e dae Callina ‘Antzellu, sorre de su canonicu Bissente, chi fit istàu rettore de Durgali in sos annos dae su 1798 a su 1842. Su proerzu Taula, comente fit connota sa familia in sa ‘idda, si lu depiant a sa mannai, chi fit de Talana, e chi a sambenadu fachiat propiu Taula; sicomente sos chi aiant su sambenadu Pira fint medas, po los iscastare che lis aiant azuntu Taula. Imbetzes su ‘e duos lumenes – Ghesparru - si lu depiat ca nanca fit naschìu su ses de ghennarzu, e-i su preide chi l’aiat batisàu - cando l’aiat rezistràu in sos libros de sa cresia - che l’aiat azuntu Ghesparru, chi fit unu de sos tres rès chi, su ses de ghennarzu, fint andàos a li juchere oro, intzensu e mirra a Tzesù in sa ruta de Betleme. Sutzedit poi, non s’ischit comente e puite, chi su ‘e due lumenes si nche colat a dainnantis e, a Juanni Ghesparru Pira, in bidda totu lu connoschent e li mutint solu ‘Esparru Taula.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22