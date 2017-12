Littera a unu pitzinnu

Lo strazio, in versi, del dramma che ha macchiato di lutto il Natale dei sardi

Di: Antonio Putzu

Non t’apo mai vidu e nen connottu,

Non t’apo mai intesu e ne faeddadu,

Ma oe cali-cunu at destinadu,

De nos toviare a pare in cussu impostu!