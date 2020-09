Coronavirus, in Francia 9mila nuovi casi: mai così tanti

Si tratta del numero più alto di infezioni confermate dall'inizio della pandemia in Francia.

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Le autorità sanitarie francesi hanno registrato 8.975 nuovi casi di coronavirus. Si tratta del numero più alto di infezioni confermate dall'inizio della pandemia in Francia.

I ricoveri ospedalieri sono 4.671, in crescita per il sesto giorno consecutivo, ma comunque lontani dal picco di 32.292 registrato a metà aprile. In crescita anche i ricoveri in terapia intensiva, che attualmente sono in tutto 473, +46 nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono stati 20.

Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è salito a 309.156, con 30.686 decessi.