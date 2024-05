Nicki Minaj arrestata ad Amsterdam per possesso di droga

Di: Redazione Sardegna Live

Nicki Minaj , rapper statunitense, era stata fermata all'aeroporto di Amsterdam per possesso di droghe leggere , ed è stata rilasciata in serata , secondo quanto riportato da Sky News che cita il maggiore Robert van Kapel della polizia militare olandese.

La cantante, 41 anni, era stata arrestata poche ore prima di esibirsi davanti a migliaia di fan al Co-op Live di Manchester .

Dovrà pagare una multa non rivelata per " aver esportato illegalmente droghe leggere dai Paesi Bassi in un altro Paese ", ha precisato la polizia olandese.

Foto fanpop.com