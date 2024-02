Russia. Il corpo di Navalny riconsegnato alla madre

I funerali dell'oppositore di Putin "sono ancora in sospeso"

Di: Redazione Sardegna Live

Il corpo di Alexei Navalny, il principale oppositore del Cremlino, è stata restituito alla madre Lyudmila. Lo ha reso noto la portavoce Kira Yarmysh che ha scritto su X: "Grazie di cuore a tutti coloro che insieme a noi lo avevate richiesto". Per quanto riguarda i funerali dice che "restano in sospeso".

La madre del dissidente si trova ancora in Siberia, la località più vicina alla colonia carceraria dove Navalny è deceduto. Le autorità russe la avevano informata ieri che, se non avesse accettato di tenere i funerali in segreto, il corpo di Alexei sarebbe stato sepolto nella stessa colonia penale.

Il Cremlino voleva evitare il funerale pubblico per evitare che si trasformasse in una dimostrazione di sostegno al movimento di Navalny.

Il decesso, secondo la versione ufficiale fornita dalle autorità della cittadina siberiana, sarebbe avvenuto per cause naturali e improvvise.