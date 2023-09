Allarme in India per il virus Nipah: cos'è

La situazione è difficile dal momento che il virus è in grado di infettare una persona e poi nascondersi per settimane

Di: Arianna Zedda

Allarme in India per il Nipah , virus che ha scatenato una quinta ondata nello stato del Kerala .

L'infezione si è ripresentata, dopo due decessi e sei casi positivi, colpendo in particolare nel distretto di Kozhidoke, per la terza volta in cinque anni.

Dal 16 settembre in Kerala non sono stati segnalati nuovi casi di Nipah e non ci sono stati altri decessi. Il ministro della Sanità dello Stato, Veenu George, ha dichiarato che " l'attuale ondata è sotto controllo ". I vicini stati del Tamil Nadu e del Karnataka – che però hanno sistemi di sorveglianza sanitaria meno vigili rispetto al Kerala – sono in stato di massima allerta e per il momento non hanno registrato nuovi casi.

La situazione è ancora difficile dal momento che il virus è in grado di infettare una persona e poi nascondersi per settimane .

Il Nipah è un virus zoonotico, trasmesso dai pipistrelli, che ha un alto tasso di mortalità che colpisce sia l'uomo che gli animalied è stato identificato per la prima volta in Malesia. Secondo quanto riporta il ministero della Salute italiano, si diffonde in genere attraverso il contatto con animali infetti o ingerendo cibo contaminato. Può anche essere trasmesso direttamente da persona a persona attraverso contatti stretti con un soggetto infetto. I pipistrelli della frutta o le volpi volanti sono gli ospiti naturali del virus Nipah. Si ritiene che il periodo di incubazione vada dai 4 ai 14 giorni. Tuttavia, è stato segnalato un periodo di incubazione fino a 45 giorni. La diagnosi di laboratorio di un paziente con una storia clinica di infezione da virus Nipah può essere effettuata durante le fasi acute e di convalescenza della malattia utilizzando una combinazione di test.