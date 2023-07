Jovanotti, incidente in bici a Santo Domingo: "Rotti clavicola e femore"

I video del cantante dall'ospedale: "Fa malissimo. Mi dovranno mettere un chiodo in titanio"

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente in bici per Jovanotti a Santo Domingo. Il cantante era in vacanza con la moglie e stava compiendo un giro in bici tra le piantagioni di canna da zucchero, quando è caduto e si è rotto la clavicola e il femore in tre punti. A dare la notizia ai suoi fan è stato lo stesso Lorenzo Cherubini, pubblicando due video su TikTok, dove spiega che dovrà essere operato.

"Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti", dice il cantante da un lettino di ospedale, "fa malissimo, fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio".

"Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto: 'Qui va operato'. È un'operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po' di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. Ora mi riportano in camera, oggi aspetto, mi faranno un po' di energetici e spero domani di operarmi. E poi mi faccio un po' di riposo. E poi ricomincio a mettermi in movimento. Mi ha detto Fabrizio che prima ci rimettiamo in movimento e prima guarisce, però prima di tutto dobbiamo fare l'operazione".

"Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero", ha spiegato ancora Jova, "tra l'altro devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti".