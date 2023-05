Muore cadendo da cavallo a pochi mesi dalla finale di Miss Universo: Sienna Weir aveva 23 anni

La modella australiana è rimasta attaccata ai macchinari per un mese, ma la caduta non le ha lasciato scampo

Di: Redazione Sardegna Live

Nel 2022 era arrivata in finale a Miss Universo. L'australiana Sienna Weir è morta a soli 23 anni dopo una brutta caduta da cavallo. L'incidente il 2 aprile scorso al Windsor Polo Grounds di Sydney.

La giovane modella è stata tenuta attaccata alle macchine per un mese, con la speranza che si potesse salvare miracolosamente. Ma per Sienna non c'è stato nulla da fare: mercoledì 3 maggio è venuta a mancare.

Secondo i media australiani era una cavallerizza provetta, una passione che inseguiva sin da bambina, poi da adulta si è laureata in letteratura inglese e psicologica e sognava di trasferirsi a Londra.

"Oggi il paradiso ha guadagnato l’angelo più bello, mi mancherà tutto di te Sienna. Il tuo sorriso illuminava ogni stanza, sono molto fortunato di averti conosciuto. Grazie di tutto", ha commentato un amico nel suo ultimo post.