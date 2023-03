Harry confessa: "Mi sono sempre sentito diverso, come mia madre"

Il Duca e la Duchessa del Sussex sono stati anche invitati all'incoronazione di re Carlo III, che si terrà il 6 maggio

Di: Arianna Zedda

Il principe Harry si è confidato con Gabor Matè, medico e scrittore ungherese naturalizzato canadese, raccontandogli, durante una conversazione avvenuta in California e poi diffusa sul web, di essersi "sempre sentito leggermente diverso" dalla sua famiglia e che la sua defunta madre provava il suo stesso disagio.

La notizia è stata riportata da diversi media britannici, tra cui la Bbc.

Harry ha raccontato a Gabor della paura di perdere i ricordi di sua madre Diana e delle sue intenzioni di "soffocare" di affetto i suoi figli Archie e Lilibet per risparmiare a loro i "traumi" e le "esperienze negative" da lui vissute.

Il duca di Sussex riprende anche la questione delle droghe, sostenendo l'uso della 'medicina psichedelica', perché che lo avrebbe aiutato ad "affrontare i traumi e i dolori del passato" e sarebbe stato "come una pulizia del parabrezza". Assumere cocaina invece "non è stato niente per me, ma la marijuana è diversa, in realtà mi ha davvero aiutato", ha dichiarato.

Il principe Harry e Meghan Markle inoltre sono stati invitati a partecipare all'incoronazione di re Carlo III, che si terrà il 6 maggio, riporta oggi dal Sunday Times, ma la coppia, che vive ormai stabilmente negli Stati Uniti dal 2020, non ha ancora annunciato un'eventuale adesione alla cerimonia.