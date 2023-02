Guai per Adriano: festa in yacht con modelle per il compleanno. La moglie chiede divorzio

L'ex asso dell'Inter è finito di nuovo nei guai. La furia della moglie: "Mandami le carte per il divorzio"

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora guai per Adriano. L'ex calciatore dell'Inter ha compiuto 41 anni, e per festeggiare ha deciso di organizzare una festa in yacht. Niente di strano se non fosse che fra gli invitati mancava la moglie, ma invece numerose ragazze di bella presenza.

Fra queste, in particolare, non è passata inosservata della modellaRaquel Bastos, con la quale l'Imperatore si è fatto fotografare condividendo gli scatti sui social. Un gesto che ha spinto la moglie a chiedere il divorzio.

"Amica, con tutto il rispetto", ha scritto l'ex calciatore in una delle foto, e lei ha risposto: e lei ha risposto: "Ragazzi, chiede di uscire con me. Non ci siamo mai baciati, siamo amici". Ma fra i commenti sui social è arrivato anche quello, decisamente più tagliente, della consorte: "Ah, che carino! Ti auguro tutta la felicità del mondo. Mandami i documenti per il divorzio".

Poi ha aggiunto: "Anche quando siamo lontani, non dimentico mai la data di oggi. Buon compleanno! Possa tu idiota avere tutta la felicità del mondo. Anche se mi hai ferito, ti auguro il meglio". Non è la prima volta che i comportamenti di Adriano mettono a rischio il suo matrimonio, tra l'altro di pochi mesi (si erano sposati a novembre).

Durante i Mondiali di dicembre il calciatore era infatti mancato da casa due giorni per andare nella favela di Rio de Janeiro, in cui è cresciuto, per assistere a Brasile-Svizzera assieme ad alcuni amici. Adesso, l'ultima "trovata", potrebbe costargli definitivamente il matrimonio.