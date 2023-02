All’asta le lettere di Lady Diana: raccontano il dolore per il divorzio da Carlo

Missive inviate a una coppia di amici. “A volte è troppo difficile tenere la testa alta e oggi sono in ginocchio”

Di: Redazione Sardegna Live

Era il 31 agosto del 1997 quando un incidente stradale a Parigi spezzò la vita di Lady Diana. Da allora, una coltre di dubbi, misteri, bugie e domande irrisolte avvolge la triste vicenda.

I sudditi inglesi, i biografi della principessa e i tabloid britannici e non solo hanno scoperto nel tempo quanto fosse infelice Lady D, che aveva divorziato dal principe Carlo un anno prima di morire e non aveva più il titolo di Sua altezza reale.

Di quei momenti così difficili Diana parlò in diverse lettere che il prossimo 16 febbraio andranno all’asta. Una raccolta di 32 missive personali scritte dalla Principessa del Galles, Diana Spencer tra il 1995 e il 1996 a una coppia di amici, i più cari, Susie e Tarek Kassem.

Lettere in cui Diana rivela il suo dolore per il divorzio da Carlo, offrono nuovi dettagli su uno dei momenti più difficili e traumatizzanti vissuti da Lady D.

"Sto attraversando un momento molto difficile e la pressione è alta e arriva da tutte le parti - si legge in una lettera -. A volte è troppo difficile tenere la testa alta e oggi sono in ginocchio e desidero solo che questo divorzio vada presto a buon fine in quanto il possibile costo è tremendo". Lady D definisce il processo di separazione "atroce e terribile" e si sfoga in questo modo: "Se avessi saputo un anno fa cosa avrei vissuto durante questo divorzio, non avrei mai acconsentito".

Diana parla anche, in una lettera del 1996, della sua convinzione che la famiglia reale stesse intercettando il suo telefono.

L'asta è in programma per il 16 febbraio da Lay's Auctioneers in Cornovaglia: “Una sorprendente raccolta confidenziale di 32 lettere e cartoline personalissime scritte dalla Principessa del Galles a due suoi amici più cari. Susie e Tarek Kassem custodiscono queste lettere da oltre 25 anni. Ora, nel 2023, la proprietà di questi toccanti documenti è una responsabilitàche i Kassem non desiderano trasferire ai propri figli o nipoti. Hanno deciso di vendere le lettere e utilizzare i proventi della vendita per sostenere alcuni degli enti di beneficenza che erano vicini al cuore di Susie e Diana.

Le missive sono valutate in tutto 90 mila sterline.

“Susie e Tarek – spiegano dalla casa d’aste Lay's Auctioneers - si sentono estremamente privilegiati per aver avuto l'opportunità di conoscere la principessa così da vicino. Nel corso della loro amicizia i Kassem si sono sempre stupiti dell'incredibile effetto che Diana aveva su chiunque entrasse in contatto con lei, per strada, a teatro, al ristorante o altrove. La sua presenza elettrizzante trascende il tempo. Il fascino della gente per la principessa Diana non è quasi diminuito dalla sua tragica morte. A Lay's Auctions abbiamo visto quanto le persone siano entusiaste dell'opportunità di possedere qualcosa di suo, in particolare qualcosa di personale, come le sue lettere scritte a mano; lo paragonano al possesso della preziosa reliquia di un santo”.

L'incidente in cui ha perso la vita Diana - Nella notte tra il 30 e il 31 agosto 1997, pochi minuti dopo aver lasciato il Ritz, in Place Vendome, con a bordo la coppia più ricercata dalle riviste di gossip, la macchina guidata dall’autista Henri Paul – vice capo della sicurezza dell'albergo allora di proprietà della famiglia Al-Fayed – sfreccia ad una velocità stimata tra 118 e 155 chilometri orari per scappare ai paparazzi che rincorrevano Diana e il suo compagno.

L'autista perde il controllo del veicolo che a mezzanotte e mezza si schianta sul muro e sul tredicesimo pilastro del tunnel della via Georges Pompidou. L’autista e il compagno muoiono sul colpo. Lady D, madre dei principi William e Harry, allora rispettivamente 15 e 13 anni, è in fin di vita quando arriva all’ospedale Pitié Salpêtrière, dopo diversi arresti cardiaci nell’ambulanza. Muore alle ore 4:25 come conseguenza di un’emorragia interna.

Attentato, sabotaggio della Mercedes, gravidanza nascosta, teoria del complotto della famiglia reale sono stati alcuni dei gossip rilanciati senza sosta dai tabloid negli anni. Due indagini, una francese e una britannica, hanno però stabilito che ha a causare la morte della principessa è stato un banale incidente automobilistico.