Parcheggia la barca sul balcone per non pagare l’ormeggio. “Non dà fastidio a nessuno”

L’immagine è diventata virale. Il proprietario ha utilizzato una gru per portarla al terzo piano

Di: Redazione Sardegna Live

Ha deciso di "parcheggiare" la propria barca sul balcone di casa per non pagare l'ormeggio. Il caso, decisamente singolare, arriva da El Castell, comune dell’isola di Minorca, nelle Baleari ed è stato raccontato da La Vanguardia.

“Non dà fastidio a nessuno lì” si è giustificato l’uomo, che ha ammesso di averlo fatto per non dover pagare le spese di ormeggio e per poter effettuare più comodamente le riparazioni. Il proprietario si è servito di una gru per portare sino al terzo piano il natante e la foto, diventata ormai virale, ha attirato l'attenzione dei residenti, ma anche del Comune, che ha chiesto all’uomo di tenerla in porto.

I tecnici comunali hanno redatto un verbale in cui evidenziano che il peso (circa 400 chili) le grandi dimensioni della nave rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica e aumentano il rischio di crollo. Il Comune ha concesso al proprietario della barca un termine di 24 ore per spostarla.