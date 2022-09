Funerali Regina Elisabetta, il biglietto di Carlo III sulla bara: cosa c'è scritto

Biglietto che Carlo III ha scritto a mano per la madre, un messaggio personale

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"In ricordo amorevole e devoto. Charles R.". Così recita il biglietto che si trova sulla bara della Regina Elisabetta in mezzo alla corona di fiori. Biglietto che Carlo III ha scritto a mano per la madre, un messaggio personale.

La R. che segue il nome Charles fa parte di una lunga tradizione della monarchia britannica: significa 'Rex' o 'Regina' in latino, per le firme dei documenti ufficiali. Ci sono delle eccezioni, come la Regina Vittoria che si firmava Victoria RI, 'Regina Imperator' dopo la sua nomina a imperatrice dell'India.