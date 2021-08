Variante Delta, sintomi diversi da virus originale. "Fare sempre il test"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

La variante delta del Covid-19 può avere sintomi più lievi e in genere non associati al virus che alcuni potrebbero scambiare per un'allergia o un'altra malattia comune. Lo ribadisce l'ufficiale sanitario dello stato della Louisiana Joe Kanter, sottolineando tuttavia che la mutazione del virus mantiene comunque i suoi soliti sintomi come tosse, febbre e mancanza di respiro.

Kanter sta visitando molti pazienti che presentano sintomi che sembrano essere malattie comuni, come congestione sinusale, naso che cola e mal di gola. "Sintomi relativamente lievi che possono facilmente confondere, ma che potrebbero essere segni che i pazienti hanno la variante Delta", ha detto ad Audac. “Se si ha qualche sintomo, non importa quanto lieve, anche se è un mal di gola, naso che cola o congestione sinusale, è meglio andare a fare un test e limitare i contatti con altre persone fino al risultato”, ha aggiunto.

Come riportato in precedenza da Changing America , secondo i ricercatori dello ZOE COVID Symptom Study, anche starnutire eccessivamente può essere un sintomo della variante Delta. "I nostri dati mostrano che le persone che sono state vaccinate e poi risultate positive avevano maggiori probabilità di riferire di starnuti come sintomo rispetto a quelle senza vaccino", hanno scritto i ricercatori. 

Changing America rileva inoltre che i vaccini Pfizer e Moderna sono efficaci per circa il 95% contro il Covid sintomatico; Johnson & Johnson è intorno al 66%.