Ollolandia, i volti e le voci della fiera del pastoralismo nei Paesi Bassi

Storie di Ollolai e di Sardegna approdano nella città di Venlo

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comune di Ollolai, in la collaborazione con il Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP, il Consorzio IGP Agnello di Sardegna, Consorzio di tutela della Malvasia di Bosa, la Pro Loco e l’Ufficio-negozio turistico, il Consorzio Imbrifero Montano del Taloro, l’Associazione Mirtò ed il Comune di Venlo in Olanda, ha organizzato un evento a Venlo (città di oltre centomila abitanti), in cui risiede una delle coppie partecipanti al reality, con la signora Chantal Theunissen che svolge il ruolo di consigliere comunale.

L’iniziativa, che si è svolta all’interno di un centro commerciale urbano, è basata sul progetto delle Botteghe del Pastoralismo che, grazie al riconoscimento Unesco della cultura pastorale quale patrimonio dell’umanità, promuove i nostri prodotti con un marchio internazionale.

Guarda il video in copertina per ascoltare le voci dei protagonisti del progetto