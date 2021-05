Arriva la super Luna di maggio: quando e come vederla

Oggi, mercoledì 26 maggio, occhi rivolti al cielo

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Arriva la superluna del 2021 e si porta dietro anche un'eclissi totale. Quella di oggi, 26 maggio, è la terza superluna dell'anno, una Luna piena che si trova anche più vicino alla Terra, al perigeo.

La superluna di maggio arriva un mese dopo la seconda superluna del 2021 ammirata il 26 aprile scorso. Ma la Luna piena arriva alle 13:41 di mercoledì 26 maggio, quindi bisogna aspettare fino a sera per ammirare appieno lo spettacolo.

L'eclissi, invece, non é visibile nel nostro Paese ma é uno spettacolo che va in scena nei cieli dell'Australia, dell'America del Nord e del Sud, e nell'Asia sudorientale. L'Agenzia Spaziale Europea mostra in diretta l'evento grazie all'Australian national science agency e al Csiro. L'evento sarà trasmesso in live streaming dal sito della stazione di rilevamento dell'Agenzia a New Norcia, in Australia.

Il fenomeno astronomico si potrà seguire a partire dalle 21:30 di sul canale YouTube dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

L'allineamento tra la Terra e la Luna - che non sarà visibile in Europa - sarà mostrato dall'Esa in diretta streaming dalle 11,44 Cest fino alle eclissi totale prevista alle 13,11 Cest.