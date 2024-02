Alec Ross: "130 miliardi di investimenti in IA nel 2024 insufficienti"

"Gli investimenti in intelligenza artificiale non sono sufficienti"

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 7 feb. (Labitalia) - "Gli investimenti in intelligenza artificiale non sono sufficienti. Nel 2024 si stimano 130 miliardi di dollari di investimenti nell'investimento artificiale, 100 vengono da due Paesi, Cina e Stati Uniti, gli altri 30 vengono dagli altri Paesi". A dirlo oggi Alec Ross, autore di best-seller a livello mondiale, imprenditore e investitore, che è stato consigliere del dipartimento di Stato per l'innovazione con Hillary Clinton e ha guidato la politica tecnologica per la campagna presidenziale di Barack Obama, intervenendo all'inaugurazione di 'FutureS', un ciclo di incontri voluti da Sisal per stimolare il confronto con gli attori chiave sui temi che delineano il futuro del Paese.

"Corea del Nord, Cina e Italia - ricorda - hanno bloccato Chatgbt. I talenti ci sono in Europa e specificamente italiani, grazie anche alle offerte degli Atenei, ma dobbiamo creare le condizioni di investire nei talenti qui, senza creare le condizioni per cui invece vadano all'estero".

Sul rapporto tra innovazione e regolamentazione Ross spiega che "lo Stato deve liberare ma non regolare l'innovazione". "Noi dobbiamo offrire competizione tenendo presente che l'Italia non è stupida e nel suo Dna ha come inventare il futuro. Quindi, non bisogna guardare sempre con ossessione gli altri, come Google ad esempio, perché abbiamo in casa dei geni", conclude.