Imprese, Mandraffino (Eni): "Vogliamo avere ruolo attivo in sfida epocale della transizione"

Di: Redazione Sardegna Live

Milano, 29 set. (Adnkronos) - “Eni vuole avere un ruolo attivo della società, soprattutto nel mondo dell'energia, che è il settore in cui operiamo in numerosi Paesi del globo. Stiamo vivendo un periodo di grandissima trasformazione, non soltanto per il nostro settore ma anche per l’intera umanità, e quindi la partecipazione a questa trasformazione per noi è fondamentale”. Così Erika Mandraffino, direttore Comunicazione esterna di Eni, a margine dell’evento organizzato da Icch a Milano con il quale sono stati presentati i risultati della ricerca “Corporate Activism: un’opportunità per il cambiamento sociale o solo una strategia di business?”, prodotta dall’International Corporate Communication Hub in collaborazione con l’Università Iulm di Milano.

“Vogliamo essere parte attiva della transizione - ha concluso Mandraffino - sia da un punto di vista del business e della trasformazione energetica ma anche dal un punto di vista della comunicazione, contribuendo attivamente alla cultura dell’energia”.