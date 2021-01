Cagliari. Scoperto un albergo abusivo: sanzione di 4mila euro

Controlli amministrativi della Polizia legati alla normativa di contrasto al Covid-19.

Di: Redazione Sardegna Live

Gli Agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Cagliari, nell’ambito dei quotidiani controlli agli esercizi pubblici ed alle strutture alberghiere previsti per il fine anno, ed ulteriormente intensificati in questo particolare momento, a seguito di un intervento di un equipaggio della squadra Volante in zona Sant’Avendrace, ha proceduto alla verifica di un immobile adibito ad attività ricettiva.

La struttura ricettiva è organizzata su 3 piani, con complessive 11 camere da letto ed è gestita, priva di qualsivoglia titolo autorizzatorio, da una cittadina di nazionalità cinese identificata per W.N. di anni 45 residente a Cagliari.

All’esito del controllo la titolare è stata sanzionata per oltre 4.000 euro per aver esercitato l’attività senza averne titolo ed è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 109 T.U.L.P.S, per la mancata comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, cosi come previsto tramite l’apposito portale web.

Di tutta l’attività è stato informato il Comune e l’Ispettorato del Lavoro per le incombenze di rito.