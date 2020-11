Covid, situazione allarmante: oltre 100 i casi di positività, sindaci del Sulcis scrivono alla Regione

Paola Massidda: “Nonostante ciò, saremo ancora più vicini alle nostre popolazioni”

Di: Alessandro Congia

“Gentili concittadini, dopo la scorsa comunicazione di sabato 14 Novembre, oggi intervengo nuovamente per aggiornarvi a seguito della segnalazione da parte dell’ATS di altri 8 casi di positività al Coronavirus in città. In totale sono 101 i casi di positività rilevati nel nostro Comune dal mese di Marzo fino ad oggi. Alla luce di questi dati preoccupanti sia per Carbonia che per l’intero territorio, insieme agli altri Sindaci del Sulcis abbiamo dato maggiore impulso alle nostre richieste all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e alla ASSL di Carbonia, ottenendo un incontro in videoconferenza per oggi, lunedì 16 novembre alle ore 16, in cui chiederemo di essere informati e rassicurati sullo stato dei nostri presidi ospedalieri territoriali e dei programmi e tempi che la Regione ha stabilito al fine di rafforzare le nostre strutture sanitarie per far fronte all’epidemia, salvaguardando la salute dei nostri concittadini. Nel frattempo, l’Amministrazione Comunale è in prima linea contro l’emergenza Covid-19. Ricordo ancora una volta a tutte le persone positive, in isolamento domiciliare e in quarantena che non dispongono del sostegno di una rete familiare o amicale in grado di aiutarle a far fronte alle necessità quotidiane, che il Comune di Carbonia ha attivato il Centro Operativo Comunale per la consegna di farmaci e spesa a domicilio. Per usufruire del servizio basta telefonare al numero di riferimento del Centro Operativo Comunale 347.3855336 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. Il servizio di spesa alimentare e di farmaci a domicilio è attivato dalla Protezione Civile Comunale grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio Caritas e Croce Rossa Italiana. I volontari contatteranno poi l’interessato per sapere quali medicinali e quali generi alimentari occorrono”.

Così la sindaca Paola Massidda, alla guida del Comune di Carbonia, che ha voluto rassicurare (sebbene la situazione non sia delle migliori), i suoi concittadini con quelle che sono e saranno le iniziative volte a fronteggiare la pandemia. Intanto, per stasera, è attesa la videoconferenza con i sindaci della zona insieme all’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu.