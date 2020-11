Sassari: positivi 10 agenti penitenziari a Bancali

Positivo anche un impiegato. Attesa per gli esiti sugli altri agenti e sui detenuti

Di: Giammaria Lavena

A Sassari, nel carcere di Bancali, sono risultati positivi al coronavirus dieci agenti penitenziari e un impiegato, mentre per 36 membri del personale è stata disposta la quarantena preventiva. Negli scorsi giorni era risultato positivo un detenuto in stato di semilibertà. Ieri è stata eseguita la sanificazione di tutti gli ambienti del penitenziario e sono stati effettuati 300 tamponi sugli agenti, nel drive in dell'Ats a Rizzeddu.

I primi test hanno evidenziato le sopracitate positività. Gli altri 36 agenti, entrati in contatto diretto con i contagiati, sono stati messi in quarantena, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. Si aspettano adesso i risultati dei restanti tamponi eseguiti sugli agenti. Effettuati test anche sui detenuti ospitati nella stessa palazzina, dove si trova il carcerato risultato positivo; anche per loro si attende l'esito.

"Aspettiamo l'esito degli altri tamponi - spiega il procuratore generale delle carceri Sardegna, Maurizio Veneziano - e a ogni evenienza, abbiamo pronto un piano di intervento regionale per sopperire alle momentanee assenze degli agenti nel caso in cui i numeri dei contagi fra il personale del corpo di polizia penitenziaria dovesse aumentare. Ci auguriamo che non ci sia bisogno di metterlo in atto, ma siamo pronti a garantire la continuità del servizio".